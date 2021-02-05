В Витебской области в 2020 году площадь неиспользуемой коммунальной недвижимости сократилась на 10%

5 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в 2020 году площадь неиспользуемой коммунальной недвижимости сократилась на 92,1 тыс. кв.м, или на 10% по сравнению с данными за 2019-й год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

По данным на 1 января 2021 года, общая площадь объектов, находящихся в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, составила почти 10 млн кв.м, в том числе сдается в аренду около 320 тыс. кв.м (3,2%), передано в безвозмездное пользование 924 тыс. кв.м (9,2%). Удельный вес неиспользуемой недвижимости сложился на уровне 5,6% (почти 560 тыс. кв.м).

Основным способом вовлечения в хозяйственный оборот простаивающего имущества остается продажа. В 2020 году комитет организовал более 580 аукционов, из которых примерно каждый четвертый оказался результативным. Продано 140 зданий и сооружений, что на треть превышает результат 2019 года. Среди них 25 строений (19% от числа реализованных за год), торги по которым начинались в 2014-2017 годах. Общая сумма вырученных от продажи денег составила почти Br3,6 млн. Продолжалась также распродажа коммунального имущества арендаторам, которые занимают недвижимость более 3 лет и добросовестно исполняют обязанности по договорам аренды. Таким целевым образом реализовано 20 объектов рыночной стоимостью более Br2 млн.

На особом контроле находится повышение эффективности использования недвижимости в Оршанском районе. С момента принятия указа №506 "О развитии Оршанского района Витебской области" на территории региона вовлечено в хозяйственный оборот более 520 объектов, в том числе в 2020-м - почти 30%. Комитет "Витебскоблимущество" совместно с райисполкомом актуализировал перечень неиспользуемых и неэффективно используемых объектов недвижимости района по состоянию на 1 января 2021 года. Всего в него включено 173 здания и сооружения, по каждому из них определены срок и способ вовлечения в хозяйственный оборот. Так, 73% простаивающего имущества планируется продать, передать безвозмездно или сдать в аренду, а также задействовать балансодержателями.

Всего в 2020 году в бюджет поступило свыше Br24,2 млн средств от использования и реализации коммунального имущества, что на 9,3% больше, чем в 2019-м. В общем объеме поступлений почти 70% приходится на перечисления части прибыли унитарных предприятий и доходы на акции, причем размер дивидендов на ценные бумаги вырос более чем на 27% по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год.-0-