В Витебской области в 2020 году снизилось число погибших от внешних причин

4 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством прокурора Витебской области Игоря Украинца состоялось координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией в регионе. В обсуждении эффективности работы субъектов профилактики правонарушений по предупреждению гибели людей от внешних факторов также приняли участие руководители профильных структур и организаций области. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В Витебской области в 2020 году зафиксировано снижение числа погибших от внешних причин - до 1159 человек (в 2019-м было 1217). При этом был рост смертей от утоплений на 24% и пожаров на 24,9%. Тенденция увеличения погибших в огне сохранилась и в этом году. За январь - апрель зарегистрировано 376 пожаров (за аналогичный период 2020 года - 301). Особо заметно участились пожары в Городокском, Браславском и Лиозненском районах.

Прокурорские проверки показали низкий уровень работы субъектов профилактики при предупреждении гибели людей от внешних причин, в том числе чрезвычайных ситуаций. Не во всех районах налажено должное взаимодействие заинтересованных служб.

"Проблема гибели людей на пожарах, от утопления, суицидов и ряда других причин актуальна для Витебщины. Предупредить гибель наших граждан от внешних факторов, не допустить трагедии - приоритетная задача органов прокуратуры и всех субъектов профилактики. Цель работы координационного совещания - выработать эффективный алгоритм действий всех заинтересованных служб и ведомств по предупреждению чрезвычайных ситуаций в регионе, минимизировать их последствия для населения", - сказал Игорь Украинец.

Существенные нарекания у прокуроров и к работе смотровых комиссий в Оршанском, Полоцком и Бешенковичском районах, Витебске и Новополоцке. Имели место факты, когда ведущие асоциальный образ жизни и злоупотребляющие спиртным граждане выпадали из поля зрения субъектов профилактики.

Во время совещания прокурор Витебской области обратил внимание на проблему пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, прежде всего в общежитиях. Из 319 общежитий в регионе в 29 полностью отсутствует система противопожарной защиты, в 23 она находится в неисправном состоянии.

"Для Витебской области при самом высоком в республике показателе по оводненности территории (31% от общей площади) важен вопрос предупреждения гибели граждан в результате несчастных случаев на воде. Как установлено, люди в основном погибали вне зоны действия спасательных постов и станций. По мнению участников совещания, количество спасательных станций явно недостаточно, без них функционируют даже отдельные официально паспортизированные пляжи. Большинство водоемов, на которых часто случались происшествия, не получили официальный статус места отдыха - в итоге там нет оборудованных станций. Длительное время арендаторы не могут создать ведомственные спасательные посты", - говорится в сообщении прокуратуры. Также участники затронули проблему гибели людей от отравления алкоголем, в дорожно-транспортных происшествиях и на производстве.-0-