В Витебской области в 2020 году в 2,7 раза выросло число киберпреступлений - УВД

1 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области в 2020 году почти на 9% снизилось число преступлений, регистрируемых по линии уголовного розыска, в том числе правонарушений рецидивного характера, но в 2,7 раза увеличилось количество киберпреступлений по сравнению с 2019 годом. Об этом на пресс-конференции заявил начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов, передает БЕЛТА.

Характеризуя оперативную обстановку в области в 2020 году, Андрей Любимов отметил, что по сравнению с 2019 годом почти на 9% снизилось число преступлений, регистрируемых по линии уголовного розыска: убийств, умышленных тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей, краж. "В преступную деятельность реже вовлекались несовершеннолетние и лица, имеющие судимость. Также было зарегистрировано меньше преступлений, совершенных в общественных местах, а также лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. В целом на треть меньше зарегистрировано преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, несовершеннолетними и с их участием. С начала 2021 года снижение общего количества преступлений, регистрируемых по линии уголовного розыска, в том числе тяжких и особо тяжких, составляет более 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - подчеркнул начальник УВД.

Начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов и начальник службы милиции "102" Дмитрий Казакевич

В 2020 году количество киберпреступлений возросло в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, их зарегистрировано более 3 тыс. Более 90% правонарушений в этой сфере составляют факты хищения с использованием компьютерной техники. Приемы и методы киберпреступников становятся все изощренней. "Если совсем недавно были актуальны хищения денежных средств с помощью скиммеров (переносных считывающих устройств), которые устанавливались на банкоматы для считывания данных с банковских карт и записи PIN-кода, то теперь виртуальные мошенники перешли в интернет. В 2020 году преступники распространяли в мессенджерах ссылки на фишинговые страницы сервисов доставки, где, например, для получения авансового платежа за товар предлагалось внести реквизиты банковской карты. Гражданам поступали звонки в мессенджерах от имени банков с информацией о том, что на их счете фиксируется подозрительная активность. Для сохранности денег преступники требовали номер карты и CVV-код на обороте", - рассказал Андрей Любимов.

Для предупреждения данного вида преступлений правоохранители Витебской области проводили информационно-консультационные мероприятия в учреждениях образования, на предприятиях и в организациях. "Был создан информационно-профилактический Telegram-канал "Цифровая грамотность" (t.me/cifgram), где мы не только просим жителей нашей области быть предельно внимательными и осторожными в сети и при общении по телефону с якобы банковскими работниками, но и разъясняем, информируем население о новых способах обмана в интернете. Хотелось бы напомнить, что никаких звонков банковские работники своим клиентам совершать не в праве. Все спорные моменты решаются исключительно в личной беседе с гражданами в ближайшем отделении банка. Не поддавайтесь уговорам и уловкам мошенников", - разъяснил начальник УВД.

Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова

Также он добавил, что раскрыть такие преступления бывает затруднительно из-за того, что чаще всего похищенные преступниками деньги уходят за рубеж. Как правило, преступники находятся за пределами Республики Беларусь и используют технологии зашифрованного или анонимного подключения к интернету. Отследить их местонахождение зачастую крайне проблематично. Поэтому сохранность финансовых сбережений может гарантировать только бдительность самих граждан. "Уже в январе-феврале в Витебской области зарегистрировано более 440 киберпреступлений", - проинформировал Андрей Любимов.

Глава УВД рассказал, что в 2020 году наблюдалось снижение количества преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость. В этом немаловажную роль сыграли организационные и практические меры органов внутренних дел. "В прошлом году трудоустроено более 600 судимых, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. Из них 68 лицам оказали содействие в восстановлении документов, 41 человека поместили в пункты социальной адаптации. В целом в 2020 году количество рецидивных преступлений снизилось на 14% по сравнению с 2019 годом", - рассказал Андрей Любимов.

Он добавил, что этим лицам была оказана помощь как в бытовом и трудовом устройстве, так и в медицинском обслуживании в амбулаторных и стационарных условиях. Сейчас в Витебской области на учете в уголовно-исполнительных инспекциях территориальных ОВД состоят более 9,5 тыс. человек.

Андрей Любимов также отметил, что в Витебской области в 2020 году почти на 28% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. "Одной из причин, повлиявших на это, стало закрытие границ со стороны Российской Федерации. В 2020 году из оборота изъято и выведено 23 кг наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, более 26 кг некурительного табачного изделия - насвая. Основной объем изъятых из незаконного оборота наркотиков составляет марихуана - более 14,8 кг, или более 62%. Прекращена деятельность 4 интернет-магазинов, осуществлявших торговлю наркотиками. Пресечено 2 канала поставки наркотических средств, психотропных веществ из России", - сообщил начальник УВД.

В 2021 году правоохранители Витебщины будут делать основной акцент на прекращении деятельности интернет-магазинов, занимающихся реализацией наркотиков. За январь-февраль 2021 года уже установлены 10 наркосбытчиков, из них 5 являлись оптовыми закладчиками интернет-магазина. Также оперативники обнаружили помещение, приспособленное для выращивания наркосодержащих растений, пресекли 5 фактов незаконного перемещения через государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов.-0-

УВД Витебского облисполкома

Техник связи службы милиции "102" Татьяна Глушкова

В оперативно-дежурной части УВД

Фото Александра Хитрова