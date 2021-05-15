В Витебской области в 2020 году заключили почти 5,8 тыс. браков

15 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году в Витебской области заключено 5786 семейных союзов, из них 320 - с людьми 60 лет и старше, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт главного статистического управления региона.

По данным переписи населения 2019 года, в области насчитывалось 316 364 семьи, из них имели детей моложе 18 лет - 128 983. "В 2020 году в Витебской области заключено 5786 семейных союзов. Из общего числа вступивших в брак мужчин 65% зарегистрировали брак впервые, женщин - 60%. С каждым годом возраст создания собственной семьи увеличивается. В прошлом году мужчины в первый брак вступали в 28,5 лет, женщины - в 26,3", - отметили в управлении.

В возрасте 25-29 лет выбрали в жены женщину моложе своих лет или ровесницу 84,9% мужчин. Женщины независимо от возраста отдают предпочтение партнерам старше себя или ровесникам. "Возраст никогда не был помехой для создания семьи. В Витебской области в минувшем году зарегистрировано 320 браков, в которых одному или обоим брачующимся исполнилось 60 лет и старше", - добавили специалисты. Жители Витебской области браки в основном заключали с соотечественниками. Таких союзов было 93,1%.

Сегодня отмечается Международный день семьи. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.-0-