В Витебской области в 2021 году планируется модернизировать 25 школ с помощью МБРР

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в 2021 году планируется реконструировать и модернизировать не менее 25 учреждений общего среднего образования за счет средств Международного банка реконструкции и развития, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома.

Работы будут выполняться в рамках международного проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь", рассчитанного на период до 2025 года. Всего от Витебской области в него включены 30 школ, в том числе пять учебных заведений Оршанского района, по два - Лепельского и Чашникского. В них организован прием учащихся из реорганизованных школ, это является обязательным условием выделения заемных средств. Общий объем финансирования для витебских участников превышает 16,6 млн евро, из которых не менее 12 млн евро планируется освоить в 2021 году, пояснил Дмитрий Хома. Они будут направлены на реконструкцию, капитальный ремонт зданий, оснащение классов учебным оборудованием, в том числе кабинетов физики, химии, биологии и информатики.

В ходе проекта планируется модернизировать 21 школу под создание на их базе социокультурных центров. Это позволит использовать потенциал учебных заведений для оказания дополнительных социально-культурных услуг различным категориям граждан.

В каждом районе определено одно базовое учреждение образования для формирования такого центра, разработан индивидуальный перечень социальных услуг с учетом особенностей и потребностей территории. Это может быть дополнительная коррекционная помощь родителям с детьми с ограниченными возможностями, образовательные услуги для лиц пожилого возраста, в том числе изучение иностранных языков, а также организация групп здорового образа жизни для пенсионеров. В свободное от основной нагрузки время компьютерные классы, возможно, поступят в распоряжение бабушек и дедушек для обучения компьютерной грамотности, современным информационно-коммуникационным технологиям. На базе центров можно проводить общественно-культурные и спортивные мероприятия.

Несмотря на то, что проект стартовал в 2020 году, в Витебской области удалось быстро решить организационные вопросы, провести необходимые процедуры и оперативно включиться в его реализацию, отметил Дмитрий Хома. Сегодня работы ведутся в 10 учреждениях образования. Кроме того, в ноябре 2020 года введена в эксплуатацию после капитального ремонта средняя школа №1 города Новолукомля (Чашникский район), которая одной из первых завершила участие в проекте. В результате там отремонтированы кровля, система молниезащиты, полностью заменены внутренние электрические и сети водоснабжения, канализации и отопления. В обеденном зале и пищеблоке установлена приточно-вытяжная вентиляция с очисткой наружного и вытяжного воздуха. Отремонтированы учебные классы, актовый и спортивный залы, столовая, служебные кабинеты и подсобные помещения, построен новый санузел для физически ослабленных лиц, восстановлены мозаичные полы в коридорах. На эти цели было направлено около Br850 тыс.-0-