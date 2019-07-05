5 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в День Независимости родился 21 малыш. Трех новорожденных и их мам сегодня поздравили и вручили подарки от "Белой Руси" в областном клиническом родильном доме, передает корреспондент БЕЛТА.
В областном роддоме 3 июля появились на свет три девочки. Молодая мама из Глубокого Наталия Немиро рассказала, что рождение дочки Ульяны в этот день стало неожиданностью: роды планировались на конец месяца. "Дочка для нашей семьи - долгожданный первенец. Теперь в семье День Независимости будет двойным праздником", - добавила Наталия Немиро.
Представители "Белой Руси" поздравляют сегодня мам и их малышей, которые появились на свет в день национального праздника, по всей стране. "В Витебской области в этом году 3 июля родился 21 ребенок, 12 из них - в Витебске. Пускай малыши уверенно растут, радуют родителей и родных и становятся достойными гражданами нашей страны", - отметил председатель Витебской областной организации РОО "Белая Русь", председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев.
Он добавил, что в Беларуси планируется создать банк данных детей, которых начали поздравлять с момента старта республиканской акции "Белая Русь - с любовью к детям". В будущем этим ребятам собираются помогать в решении проблем, поздравлять в юбилейные для них даты, когда они пойдут в первый класс.
Республиканская акция "Белая Русь - с любовью к детям" проходит в честь празднования Дня Независимости с 2009 года. Уже более 2,7 тыс. мам по всей стране получили подарки от общественного объединения. В Витебской области за шесть месяцев 2019 года родились более 4 тыс. детей.-0-
Фото Александра Хитрова
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