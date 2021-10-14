В Витебской области в этом году отремонтировали почти 100 км дорог

14 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за 9 месяцев текущим ремонтом привели в порядок 99 км дорог, сообщили корреспонденту БЕЛТА в "Витебскоблдорстрое".

Кроме запланированных средств на дорожную инфраструктуру области в этом году правительство дополнительно в сентябре выделило Br5,4 млн, в ближайшее время поступит еще Br7,6 млн. В этом году больше обычного потратили денег на содержание дорог из-за холодной зимы - Br6,5 млн.

На предприятии рассказали, что с начала 2021 года поступило 195 обращений жителей. Основные темы - ремонт дорог, профилирование гравийных и грунтовых дорог, их асфальтирование, обустройство дополнительных автобусных остановок, установка дорожных знаков. Выполнены были работы по 148 обращениям, 18 остаются на контроле, 21 заявитель получил обоснованный отказ, а 8 жалоб не относятся к деятельности "Витебскоблдорстроя".

На балансе предприятия 3842 автодороги общей протяженностью почти 15 тыс. км, 45% из них гравийные, 33% с асфальтобетонным, цементобетонным и булыжным покрытием. Также на дорогах области 857 мостов.

В ближайшие пять лет развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Витебской области будет определять госпрограмма "Дороги Беларуси". Предусматривается отремонтировать более 1,2 тыс. км дорог, реконструировать 8 дорожных сооружений протяженностью 141 пог.м. На реализацию программы запланировано Br374 млн.-0-