В Витебской области в I квартале на четверть снизилась подростковая преступность

1 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области количество преступлений среди несовершеннолетних за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го сократилось на четверть. Эта тенденция была озвучена на совместном заседании областного координационного совета по Декрету №18 и комиссии по делам несовершеннолетних, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году отмечается динамика снижения подростковой преступности: в первом квартале она сократилась на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако за эти три месяца наблюдается рост особо тяжких и тяжких преступлений среди несовершеннолетних (с 4 до 7). По итогам 2018 года подростковая преступность сократилась на 13,5%, но в некоторых районах был ее рост, наиболее значительный - в Витебском, Глубокском и Железнодорожном районе областного центра.

Заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин, руководивший заседанием, обратил внимание, что, оценивая положительные результаты работы органов профилактики, нужно помнить о недостатках. Проблемы в сфере прав детей всегда будут актуальными, и формализм со стороны должностных лиц к выполнению своих обязанностей недопустим.

"При проведении мониторингов следует пересмотреть приоритеты в оценке результатов работы государственных органов по охране интересов детей. Во-первых, нужно обратить внимание на подбор кадров на всех уровнях системы защиты детей. В этой сфере должны трудиться люди ответственные, профессионалы своего дела. Во-вторых, приоритетами в оценке эффективности работы должны быть условия жизни конкретного ребенка в семье и своевременность принятых мер по его защите. Особое внимание нужно обратить на замещающие семьи. Их число в Витебской области растет, это хорошо, но каково качество их работы, как живется там детям - этим нужно интересоваться", - подчеркнул Владимир Пенин. Он нацелил заместителей председателей горрайисполкомов, руководителей отделов по образованию на системную работу с этой категорией семей.

Сегодня в облисполкоме прошло совместное заседание областного координационного совета по Декрету №18 и комиссии по делам несовершеннолетних. На нем специалисты обсудили состояние подростковой преступности, причины и условия совершения правонарушений, эффективность работы районных советов и комиссий и др.-0-