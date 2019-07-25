В Витебской области в I полугодии на 26,8% уменьшилось число хулиганств

25 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Количество совершенных хулиганств в Витебской области в первом полугодии уменьшилось на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такая информация была озвучена на заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры региона, передает корреспондент БЕЛТА.

В Витебской области за шесть месяцев произошел незначительный рост числа регистрируемых преступлений - с 4883 до 4989. "Рост идет за счет активизации работы правоохранительных органов по выявлению преступлений экономической направленности и в сфере высоких технологий. Немало вымогательств и мошенничества происходит именно в виртуальном пространстве. Людей, например, запугивают распространением компрометирующих их интимных фото", - отметил прокурор области Вадим Сущинский.

За шесть месяцев на 6,5% меньше преступлений зарегистрировано по линии уголовного розыска, на 3,3% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, снизилось число совершенных хулиганств (на 26,8%) и краж (на 6,8%). Вместе с тем в ряде регионов области оперативная обстановка ухудшилась.

Рост преступности отмечается в 14 регионах области, наиболее значительный - в Шумилинском, Браславском, Россонском и Дубровенском районах. Основными проблемными вопросами в состоянии преступности остаются предупреждение преступлений против жизни граждан, корыстных преступлений, а также преодоления пьянства и алкоголизма.

Несмотря на продолжающееся снижение подростковой преступности в целом по области, ее рост и высокий удельный вес наблюдается в Витебском, Толочинском, Городокском и Оршанском районах. Кроме того, в текущем году на озерах погибли 35 человек (16 из них были пьяными), в том числе 3 ребенка.-0-