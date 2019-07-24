В Витебской области в I полугодии скрытые от налогообложения доходы выявлены у 108 физлиц

24 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. За январь - июнь 2019 года налоговые инспекции Витебской области выявили скрытые от налогообложения доходы у 108 физических лиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Живущим не по средствам гражданам дополнительно предъявлено к уплате Br275,8 тыс. подоходного налога. При этом размер сокрытых от налогообложения доходов, исчисленных налоговыми органами исходя из сумм превышения расходов над доходами, составил более Br1,5 млн.

В результате анализа соответствия понесенных расходов полученным доходам граждан сотрудники налоговых органов истребовали 214 деклараций о доходах и имуществе. Почти в каждой второй декларации было установлено превышение расходов над доходами подавших их граждан.

Всего в поле зрения налоговой службы попали более 1 тыс. граждан, в том числе на основании запросов правоохранительных и контролирующих органов.-0-