В Витебской области в пятую волну COVID-19 преобладают детская заболеваемость и амбулаторное лечение

9 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В пятую волну коронавируса в Витебской области отмечается подъем детской заболеваемости, а взрослые проходят преимущественно амбулаторное лечение. Об этом на брифинге областного штаба по противодействию распространения инфекции сообщил начальник главного управлению по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Преобладающим штаммом стал омикрон, который вытесняет дельту и грипп. Дельта у пациентов с COVID-19 выявляется примерно в 23% случаев, остальную нишу занял штамм с меньшей патологичностью, но большей контагиозностью. "В эту волну наблюдается рост заболеваемости детей, в основном до пяти лет. В стационары с коронавирусом попадают преимущественно малыши до одного года. Также большая нагрузка легла на амбулаторное звено. Интернов из стационаров отзываем в помощь медикам в поликлиниках. Существенную помощь в разгрузке оказал новый режим работы поликлиник в выходные дни. В минувшее воскресенье на приеме на одного врача приходилось от 15 до 50 человек. Благодаря этому в понедельник очереди в поликлиниках, равно как и нагрузка на скорую помощь, значительно уменьшились", - подчеркнул глава облздрава.

Сегодня в области более 1,3 тыс. коек отведены для пациентов с COVID-19. В Витебске три учреждениях здравоохранения полностью перепрофилированы под прием ковид-положительных и еще три - частично. В области созданы межрайонные центры для лечения пациентов в коронавирусом - в Орше, Полоцке, Новополоцке, Глубоком. Шесть центральных районных больниц (ЦРБ) функционируют в обычном режиме, и в 11 ЦРБ медицинскую помощь пациентам с COVID-19 оказывают в инфекционных отделениях.

"При необходимости коечный фонд расширят. В Витебске в режим инфекционного стационара готовы перейти городская клиническая больница скорой медицинской помощи, областной клинический центр дерматологии и косметологии, старый корпус областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств. В районах перепрофилирование учреждений здравоохранения будет осуществляться по аналогии с четвертой волной COVID-19", - отметил Михаил Вишневецкий.-0-