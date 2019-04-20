В Витебской области в субботнике приняли участие более 355 тыс. жителей

20 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 355 тыс. жителей Витебской области приняли сегодня участие в республиканском субботнике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

К трудовой акции в Витебской области присоединились представители местных органов власти, коллективы предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, общественных объединений, молодежь. Жители приводили в порядок рабочие места, благоустраивали мемориалы, воинские захоронения, парки, скверы, территории населенных пунктов, подготавливали детские оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Во время акции в области планируют заработать свыше Br860 тыс. Средства пойдут на восстановление памятников и историко-культурных ценностей, подготовку оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Руководство области и Витебска, трудовые коллективы, общественные организации, депутаты трудились в парке 1000-летия Витебска. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства региона убирали территории городов, лесов, пляжей. Они установили и отремонтировали более 500 малых архитектурных форм, привели в порядок 110 гражданских кладбищ и мест воинских захоронений. В Новополоцке в прибрежной зоне Западной Двины в районе Дворца детей и молодежи высадили 400 деревьев, навели порядок на территории городского парка культуры и отдыха, очистили поймы и прибрежные полосы реки. Работники управления культуры облисполкома вместе с сотрудниками областного краеведческого музея убирали территорию усадьбы Ильи Репина в "Здравнево".

В Докшицком районе местные жители навели порядок в мемориальном комплексе "Шуневка", в Городокском районе следователи благоустроили территорию братской могилы на берегу озера Лосвидо, где в годы Великой Отечественной войны проходили кровопролитные бои.-0-