В Витебской области вдвое расширен перечень объектов для безвозмездной передачи инвесторам

22 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области перечень объектов для безвозмездной передачи инвесторам под реализацию проектов расширен в два раза и включает 101 имущественный комплекс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Работа по актуализации инвестиционного инструмента проведена комитетом совместно с гор- и райисполкомами после того, как из первоначального варианта перечня 10 объектов были переданы инвесторам, еще 25 комплексов имущества проданы на аукционе. В обновленном предложении для делового сообщества появилось почти 50 новых комплексов имущества.

Впервые в перечень включены неиспользуемые здания и сооружения в Витебске. Безвозмездно под реализацию инвестпроекта предлагается 10 зданий бывшего винзавода площадью около 5,7 тыс. кв.м и инженерная инфраструктура. В их числе административный корпус, который является историко-культурной ценностью XIX-XX веков, производственные корпуса, вино- и спиртохранилища, цех овсяного печенья и т.п. Имущество расположено на земельном участке почти 1,8 га в исторической центральной части города и соседствует с домом-музеем Марка Шагала по ул.Покровской. Бывшая производственная база может быть востребована как площадка для комплексной жилой многоквартирной, усадебной застройки, а также создания объектов общественного назначения, в частности гостиничного комплекса, общепита, сувенирных лавок и магазинов.

Недалеко от площадки бывшего винзавода расположено имущество бывшего специализированного ремонтно-строительного управления УКПП "ВЖКХ", которое также предлагается для вовлечения в оборот через реализацию инвестпроектов. На земельном участке площадью около 1,2 га расположены 11 зданий и сооружений.

Еще один крупный комплекс неиспользуемой недвижимости - строения бывшей фабрики "КИМ". Всего предлагается 14 зданий площадью от 38 кв.м до 10,7 тыс. кв.м различного функционального назначения. Имущество может быть вовлечено как целым комплексом, так и отдельными строениями при наличии инвестиционных проектов.

В числе объектов для безвозмездной передачи есть и историко-культурное наследие. Так, в Браславском районе предлагается комплекс бывшей графской усадьбы в деревне Видзы-Ловчинские. Это памятник историко-культурной ценности XVIII века площадью более 1,1 тыс. кв.м. Он расположен на берегу озера Дворное на участке в 17,2 га с источником минеральных вод. В центре усадьбы сохранился одноэтажный деревянный дом, построенный на каменном фундаменте. Напротив есть парадный прямоугольный партер. С одной стороны к нему прилегают хозяйственный двор и кирпичные пристройки, а с другой - парк. В Глубоком могут передать здание бывшего монастыря кармелитов первой половины XVIII века. Его общая площадь почти 1,3 тыс. кв.м. В Россонах готовы предложить потенциальным инвесторам усадьбу Глазко, построенную в конце XIX века. Она расположена на берегу живописного озера в окружении старинного парка. Своей необычной архитектурой это здание напоминает одновременно рыцарский замок и готический собор.

Всего более половины списка недвижимости Витебской области для реализации инвестпроектов - здания бывших школ, детских садов, клубов-библиотек, домов культуры. Из сельских районов наибольшее количество предложений для инвесторов подготовили в Лепельском (11) и Ушачском (8) районах. Ознакомиться более подробно с перечнем можно на сайте комитета "Витебскоблимущество".-0-