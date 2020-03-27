В Витебской области ветеранам в апреле начнут вручать медали к 75-летию Победы

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Медали в честь 75-летия Великой Победы ветеранам в Витебской области начнут вручать с 10 апреля. Об этом сообщил журналистам перед заседанием областного оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы его председатель, глава Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания участники определи, какая необходима ветеранам помощь, в том числе в условиях нынешней эпидемиологической ситуации. В Витебской области проживают 647 ветеранов. "В первую очередь нужно оказать содействие в приобретении лекарств и продуктов. Уточнить, все ли прошли медицинское обследование, какую социальную помощь получают. С 1 апреля в регионе ветеранам начнут выдавать материальную помощь, а с 10 апреля - вручать медали в честь 75-летия Великой Победы", - сказал Владимир Терентьев.

Оргкомитет призывает общественные организации, школы, предприятия ограничить посещение ветеранов. Вручать положенную им помощь будут не массово и только люди, которые прошли необходимый медосмотр.

Председатель оргкомитета рассказал, что РОО "Белая Русь" выступила с инициативой присвоить строящейся в Витебске школе №47 имя Героя Советского Союза генерала Евгения Ивановского. Соответствующее предложение направлено в горисполком. Также есть вероятность, что школа в поселке Бабиничи Витебского района будет носить имя его уроженца, партизана, Героя Советского Союза Владимира Куриленко. С такой инициативой выступили местные жители.-0-