В Витебской области ветеранов поздравят на дому с Днем Победы

7 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области во время республиканской акции "Солдаты Победы" ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с 75-летием Победы, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Сегодня в Витебске поздравят семерых бывших работников Витебского облисполкома, родившихся в 1924-1928 годах и после войны работавших в органах власти. Также организуют праздник ветеранам в Полоцке и районе.

В Витебской области в преддверии 9 Мая продолжают индивидуально поздравлять ветеранов. Делают это не массово и с соблюдением эпидтребований. К организации праздника некоторые подходят оригинально. Недавно военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели перед домом 95-летнего Алексея Иванова парад.

В апреле в северном регионе выплатили единовременную материальную помощь к 75-летию Победы. В Витебской области ее получили более 4 тыс. человек, из них свыше 600 - ветераны Великой Отечественной войны. Также им к годовщине окончания войны вручили медали.-0-