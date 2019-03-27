В Витебской области во время посевной пройдут практику более 700 учащихся ПТУ и ссузов

27 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области более 700 учащихся ПТУ и ссузов планируется направить в сельхозорганизации для прохождения производственной практики во время весенних полевых работ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

Молодежь будет закреплять знания и навыки по таким специальностям, как тракторист-машинист, техник-механик, электросварщик, слесарь по ремонту сельхозмашин и автотехники. Налажено тесное взаимодействие с комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома по организации производственной практики на базе лучших хозяйств региона, пересмотрены учебные планы по всем специальностям с целью увеличения срока практики примерно в два раза, а также расширения производственного обучения.

Кроме того, для знакомства с современными технологиями и оборудованием регулярно организуются стажировки для преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. В 2018 году стажировки прошли более 150 специалистов на базе почти 160 организаций и ресурсных центров в Витебске и Городке.

По данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, для проведения весенних полевых работ сельхозорганизациям необходимо более 6,3 тыс. механизаторов, в том числе для работы на энергонасыщенной технике в двухсменном режиме около 1,4 тыс. человек. Кадровый дефицит предстоит ликвидировать за счет привлечения примерно 220 работников по договорам подряда и перевода с других участков в хозяйствах. Для оказания помощи хозяйствам планируется направить около 560 специалистов промпредприятий.-0-