В Витебской области восстановлено электроснабжение более 110 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды

22 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области оперативно восстановлено электроснабжение 112 населенных пунктов, обесточенных в результате непогоды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

Сегодня в стране из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Энергетики Витебской области устраняют проблемы, вызванные непогодой. "По состоянию на 16.00 восстановлено электроснабжение 112 населенных пунктов области, продолжаются работы в восьми. В основном это небольшие деревни до 50 жителей, куда для проведения ремонтных работ незамедлительно был отправлен оперативный персонал. Для ускорения работ привлечены дополнительный персонал и техника", - отметили в "Витебскэнерго".

Временные отключения затронули некоторые населенные пункты Лиозненского, Городокского, Шумилинского, Докшицкого, Толочинского, Дубровенского, Верхнедвинского и Полоцкого районов. Основная причина аварийных отключений - сильный ветер, из-за которого на провода линий электропередачи упали деревья и ветки.

Энергетики напоминают, что в случае отсутствия электроснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую по телефону 144.-0-