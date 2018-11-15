15 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области восстановлено электроснабжение более 120 населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".
"По состоянию на 15.00 вернулось электричество более чем в 120 населенных пунктов области. В основном отключения произошли из-за падения веток и деревьев под тяжестью мокрого снега", - отметили в "Витебскэнерго".
В настоящее время продолжается восстановление электроснабжения в 18 населенных пунктах Лепельского района, который больше всего затронули неблагоприятные погодные условия.
Энергетики переведены на усиленный режим работы. Оперативные службы контролируют ситуацию.-0-
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