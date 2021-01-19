В Витебской области впервые пройдет патриотический трудовой проект "Зимний маршрут"

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19 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" впервые состоится 24-29 января в Витебской области. Маршрут передвижения участников включает Новополоцк, Дубровенский, Оршанский и Толочинский районы, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.
В проекте примут участие бойцы студенческих отрядов ВГУ имени П.М. Машерова, Полоцкого государственного университета и Витебской государственной академии ветеринарной медицины. "Бойцы студенческих отрядов окажут пожилым людям шефскую помощь. Одна из важных задач молодых людей - уход за памятниками и обелисками, а также создание общего дневника-архива историй ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из разных районов", - отметили в облисполкоме.
Кроме того, бойцы отряда проведут для учащихся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, расскажут школьникам о своих учреждениях высшего образования и профессиях, которые можно приобрести по окончании вузов.
Организатором проекта "Зимний маршрут" выступает Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ при поддержке Министерства образования и органов исполнительной власти. Стартует проект в Гродно 23 января.-0-