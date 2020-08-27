В Витебской области ввод жилья за январь-июнь вырос почти на 9%

27 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области за январь-июнь введено в эксплуатацию 110,2 тыс. кв.м жилья, или 108,9% к аналогичному уровню прошлого года. Об этом сообщил сегодня на заседании Витебского облисполкома председатель областного комитета по архитектуре и строительству Александр Шидловский, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, данный объем составляет 32,9% к годовому заданию и включает 48,1 тыс. кв.м жилья, возведенного с господдержкой (72,9% к плану). Всего за полугодие жильем обеспечены 483 многодетные семьи, или 64,6% к годовому заданию.

По регионам ситуация в данной сфере разнится. "Отстает немного Орша, не дорабатывает в этом вопросе Витебск, хотя здесь находится флагманская стройорганизация области - "Витебский ДСК", которая должна работать с полной загрузкой. Пока мы еще не добились этого. Кроме того, в этих городах сосредоточен 61% многодетных семей из 64 тыс. стоящих на учете. В них наряду с Новополоцком есть объемы работы и потенциальные дольщики, которые хотят строиться", - констатировал Александр Шидловский.

В сельских регионах области основной удельный вес строительства приходится на районы с населением около 20 тыс. человек (Бешенковичский, Ушачский, Докшицкий и др.), где есть собственные ПМК. Там же более активно возводится арендное жилье для закрепления кадров, детей-сирот.

Вместе с тем в ряде районов региона (Городокский, Дубровенский, Лепельский, Лиозненский, Ушачский, Миорский, Чашникский и Шарковщинский) отмечаются крайне низкие показатели по вводу индивидуальных жилых домов. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев обратил на данное обстоятельство особое внимание, подчеркнув, что в настоящее время спрос на индивидуальное жилье растет, а потому этим вопросом следует заняться более серьезно. Также, по его мнению, необходимо искать новые технологии строительства быстровозводимых домов и апробировать их в Витебской области.-0-