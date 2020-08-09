9 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области выборы состоялись во всех районах - в каждом явка превысила 50%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии. Общая явка избирателей на выборах Президента Беларуси в Витебской области по состоянию на 16.00 составила 75,05%. Свой выбор сделали более 635 тыс. избирателей, включенных в списки для голосования. В облизбиркоме добавили, что люди активно голосуют во всех районах области. Выборы проходят в спокойном режиме, без провокаций и нарушений. В Витебской области с утра открыты 750 участков для голосования, в том числе 21 участок, расположенный в санаториях, профилакториях, домах отдыха, организациях здравоохранения и воинских частях. В списки для голосования включено более 847 тыс. человек. В Беларуси сегодня идет основной день голосования на выборах Президента. Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!