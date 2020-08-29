В Витебской области выбросы загрязняющих веществ в воздух за 10 лет сократились на 25,4%

29 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2009-2019 годы сократились на 25,4% при одновременном росте валового внутреннего продукта и количества транспортных средств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна региона являются предприятия нефтехимической отрасли, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса. Значительную нагрузку в населенных пунктах создают также железнодорожный и автомобильный транспорт, промышленные объекты.

Наряду с этим меры, принимаемые для снижения выбросов загрязняющих веществ, приносят должный эффект. Например, переход ОАО "Нафтан" на выпуск моторного топлива с ультранизким содержанием серы, соответствующего классу Евро-5, и обновление автотранспортного парка предприятий области обеспечило с 2009 года снижение выбросов в атмосферный воздух от автомобильного транспорта на 50,8 тыс. т. Определенный результат в снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и нагрузки энергогенерирующих станций, использующих ископаемые виды топлива, обеспечен за счет внедрения технологий по использованию возобновляемых источников энергии.

"Общая картина состояния атмосферного воздуха промышленных центров области достаточно благополучная. Доля проб с концентрациями загрязняющих веществ выше предельно допустимых составляет менее 1%, что свидетельствует об успешности проводимой политики в области охраны атмосферного воздуха", - добавили в комитете.-0-