В Витебской области выставлены на продажу здания бывшего Лынтупского спиртзавода

6 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс имущества бывшего Лынтупского спиртзавода в Поставском районе выставлен на аукцион, назначенный на 21 ноября 2019 года, с начальной ценой продажи более Br6,8 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА на РУП "Витебский институт недвижимости и оценки", выступающем организатором торгов.

Имущество расположено в городском поселке Лынтупы. В состав лота включено почти 30 зданий и сооружений различного функционального назначения общей площадью почти 14,7 тыс. кв.м, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, а также почти 100 наименований оборудования. Бывший завод занимает площадь около 6,3 га, к территории подведены железнодорожная ветка, газовая линия с возможностью перевода котельной на газ.

Продавцом имущества выступает ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье". Как пояснил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Андрей Шайко, комплекс может заинтересовать потенциальных инвесторов для размещения производства широкого спектра пищевой продукции, в частности для организации выпуска бутилированной питьевой воды, чему способствует расположение на территории завода четырех собственных артезианских скважин. Собственник не рассматривает варианты продажи отдельных зданий и сооружений, а заинтересован в реализации комплекса единым лотом, при этом не исключает возможность снижения его начальной цены.

Лынтупский спиртзавод образован в начале XX века. С 2010 года входил в состав ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье". В марте 2013 года на предприятии произошел взрыв в брагоректификацонном цеху. Спиртзавод не возобновил деятельность, с 2015 года собственник пытался самостоятельно привлечь инвестора на имущественный комплекс.-0-