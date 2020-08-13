13 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области вытереблено почти 70% посевов льна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Всего в этом году в регионе предстоит убрать 13,2 тыс. га льна. Посевы сконцентрированы в Верхнедвинском, Глубокском, Дубровенском, Лиозненском, Миорском, Поставском и Толочинском районах. На утро 13 августа вытереблено 68% площадей данной культуры, или 9 тыс. га. Сейчас на этих площадях треста проходит период вылежки. Ведется ее вспушивание и оборачивание, по мере готовности - прессование. Данный цикл работы выполнен на 685 га, или 5% от уборочных площадей. Наиболее активно этот процесс ведется на полях Ореховского льнозавода (Оршанский район), где льнотреста запрессована с 310 га.

Общий технологический цикл уборки льна продлится в регионе до середины сентября, добавили специалисты.

Основное внимание аграриев области сейчас сконцентрировано на уборке зерновых. В области уже убрано 194,6 тыс. га данных культур (более 50% площадей). Намолочено 638,6 тыс. т зерна при средней урожайности 32,8 ц/га. Самый высокий темп уборки держат труженики села Поставского района, где скошено 64% площадей. Рубеж в 50% преодолело большинство районов региона за исключением Глубокского, Городокского, Докшицкого, Лиозненского, Сенненского, Толочинского и Ушачского районов, которые только приближаются к знаковой черте.-0-