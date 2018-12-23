В Витебской области за 2018 год введено более 20 объектов здравоохранения

23 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Насыщенным выдался 2018 год для сферы здравоохранения Витебской области: за текущий год в отрасли региона введено в строй и реконструировано более 20 объектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Завершено строительство новой центральной районной больницы в Миорах, выполнены работы по модернизации Копысской участковой больницы Оршанского района, реконструкции городской больницы им.Семашко в Орше и акушерско-гинекологического отделения Сенненской центральной районной больницы (ЦРБ). Проведен капитальный ремонт инфекционного отделения Новолукомльской ЦРБ, гинекологического отделения Дубровенской ЦРБ, неврологического поста терапевтического отделения Шумилинской ЦРБ, актового зала и отделения аллергологии Витебской областной клинической больницы, стоматологических отделений в Докшицкой, Бешенковичской и Верхнедвинской центральных районных больницах. В Витебской областной клинической больнице и Новополоцкой центральной городской больнице установлены новые компьютерные томографы. В марте 2019 года первых пациентов примет новая поликлиника в микрорайоне ЮГ-7 в Витебске, работы на данном объекте находятся в завершающей стадии.

В целом на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования было направлено около Br50 млн.

Наряду с обновлением материально-технической базы повысилось качество оказываемой медицинской помощи. Врачами региона освоен весь спектр проводимых в республике кардио- и нейрохирургических операций. Осуществляется трансплантация органов и тканей. Экспорт медицинских услуг возрос на 22%. Выполнены основные показатели госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь".-0-