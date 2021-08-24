В Витебской области за 7 месяцев изъято 17 км рыболовных сетей 

24 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за январь-июль рыболовы добровольно сдали и у них изъяли 45 км рыболовных сетей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.





За семь месяцев 2021 года в регионе выявлено 73 факта незаконного хранения сетей, к административной ответственности привлечены 40 нарушителей, у которых изъято 17 км сетей. "Кроме того, в инспекцию охраны животного и растительного мира области 215 человек добровольно сдали 676 сетей общей длиной 28 км", - отметил Вячеслав Солдатов. Также рыболовы принесли более 250 других запрещенных орудий рыболовства, в том числе тех, которые основаны на работе электромагнитного поля и ультразвука.





Инспекция охраны животного и растительного мира предлагает добровольно сдавать сети, различные орудия и прочие запрещенные устройства для ловли. В этом случае граждане будут освобождены от административной ответственности. Позвонить можно по телефону областной инспекции охраны животного и растительного мира 8(0212) 51-90-00.





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За незаконный сбыт или хранение рыболовных сетей человек может быть оштрафован на сумму до 30 базовых величин (до Br870). Индивидуальный предприниматель при нарушении закона может получить штраф до 200 базовых величин (до Br5800), юрлицо - до 500 базовых величин (до Br14 500). Во всех случаях предмет ловли могут конфисковать.-0-