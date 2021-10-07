В Витебской области за 9 месяцев назначили семейный капитал почти 1,2 тыс. многодетных семей

7 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области за 9 месяцев семейный капитал назначили почти 1,2 тыс. многодетных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите населения облисполкома.

По данным комитета, на 1 июля в Витебской области насчитывалось около 11 тыс. многодетных семей. "Органы по труду, занятости и социальной защите горисполкомов и райисполкомов Витебской области за 9 месяцев назначили семейный капитал почти 1,2 тыс. многодетным семьям. Также в этом году за январь - сентябрь принято 1,3 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами капитала. С начала года более 1,1 тыс. семей использовали эту государственную поддержку для улучшения жилищных условий. Так, 825 семей направили капитал на строительство или реконструкцию жилья, 292 семьи смогли приобрести на него квартиры или дома", - отметили в комитете.

Также семьи использовали эти средства на погашение кредитов (86), получение образования для детей (91) и платных медицинских услуг (82).

Напомним, что семейный капитал могут получить мать или отец (мачеха или отчим) в полной семье, родитель в неполной семье или усыновитель, у которых имеется трое и больше детей. Государственная поддержка для многодетных может использоваться досрочно на определенные цели. Для этого получателю семейного капитала нужно написать заявление в территориальные органы по труду, занятости и социальной защиты населения и предоставить пакет документов.-0-