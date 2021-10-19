В Витебской области за 9 месяцев произвели сельхозпродукции почти на Br2,1 млрд

19 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области в январе-сентябре производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило около Br2,1 млрд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном статистическом управлении Витебской области.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах населения) снизилось и составило в сопоставимых ценах 91,5% от прошлогоднего показателя. На сельскохозяйственные организации области приходится наибольший объем производства. В них выпущено продукции более чем на Br1,7 млрд. В сопоставимых ценах показатель трех кварталов этого года также снизился и составил 91,3% к уровню соответствующего периода 2020 года.

В хозяйствах всех категорий за 9 месяцев произведено: 181 тыс. т скота и птицы в живом весе, более 606 тыс. т молока, около 357 млн штук яиц. На долю сельскохозяйственных организаций также приходится наибольший объем производства скота и птицы. В государственном аграрном секторе его доля составила 97,2% от общего объема производства. В сельхозорганизациях также произвели 93,2% молока и 83,8% яиц общего объема.

На 1 октября в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось более 527 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе свыше 187 тыс. голов коров. Численность свиней составила около 402 тыс. голов.-0-