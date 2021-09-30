В Витебской области за I полугодие на аукционах продано 66 участков под жилищное строительство

30 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За январь - июнь в Витебской области проведено 59 аукционов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства и на право заключения договоров аренды земельных участков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев.

По результатам аукционов продано 66 земельных участков в частную собственность для индивидуального жилищного строительства. Это в 1,5 раза превысило уровень продаж за первое полугодие 2020 года. Заключено 13 договоров аренды земельных участков: на 7% меньше, чем за такой же период прошлого года. "Сумма поступлений в бюджет области по результатам всех проведенных в январе - июне аукционов составила более Br1,4 млн. Этот вид поступлений увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года в 2,4 раза - на более чем Br850 тыс.", - рассказал Геннадий Гребнев.

Аукционы проводились в 19 районах. Наибольшие поступления по итогам оказались в Полоцком, Оршанском, Витебском, Поставском районах, а также в Витебске и Новополоцке, наименьшие - в Сенненском, Глубокском, Шумилинском и Бешенковичском районах. Геннадий Гребнев отметил, что это направление недостаточно развито в Витебской области и пока не стало источником пополнения местных бюджетов. За январь - июнь задание по количеству проданных земельных участков выполнено в целом по области на 38%. На 1 июля годовое задание по поступлению в бюджет денежных средств от продажи участков под жилищное строительство выполнили 6 районов: Верхнедвинский, Витебский, Лепельский, Оршанский, Поставский и Ушачский. Однако количество реализованных участков в данных регионах ниже доведенного показателя.-0-