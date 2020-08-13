В Витебской области за I полугодие площадь неиспользуемого госимущества сократилась на 9,4%

13 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за I полугодие 2020 года площадь неиспользуемого государственного имущества сократилась на 57,4 тыс. кв.м, или на 9,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Всего с начала года вовлечено в хозяйственный оборот различными способами 198 неиспользуемых объектов, или 25,5% от общего количества запланированных на текущий год. Основным способом сокращения простаивающей недвижимости остается продажа. В январе-июле комитет организовал 259 аукционов, из которых примерно каждый четвертый оказался результативным. Продано 60 зданий и сооружений на общую сумму почти Br1,6 млн, в том числе 24 объекта за одну базовую величину (1 базовая величина - Br27). Также продолжалась распродажа коммунального имущества арендаторам, которые занимают недвижимость более трех лет и добросовестно исполняют обязанности по договорам аренды. Таким целевым образом реализовано девять объектов рыночной стоимостью почти Br860 тыс.

На особом контроле находится повышение эффективности использования недвижимости в Оршанском районе. В сводный календарный график вовлечения в оборот имущества на территории района включен 661 объект. По данным на 1 июля, на территории района вовлечено в хозяйственный оборот или снесено 426 объектов, или 64,4% от общего количества неиспользуемой недвижимости, в том числе 46 сооружений за первое полугодие текущего года. Примерно треть зданий и сооружений продана, сдана в аренду или передана иному собственнику, еще более 20% используется организациями в собственных целях.

Всего за 6 месяцев этого года в бюджет поступило около Br15,2 млн средств от использования и реализации коммунального имущества, из которых почти 75% приходится на перечисления части прибыли унитарных предприятий и доходы на акции.

По данным на 1 июля, общая площадь объектов, находящихся в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, составляет почти 9,8 млн кв.м, в том числе сдается в аренду около 307 тыс. кв.м, передано в безвозмездное пользование 911,5 тыс. кв.м. Удельный вес неиспользуемой недвижимости сложился на уровне 5,7% (553,8 тыс. кв.м).-0-