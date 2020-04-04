В Витебской области за сутки нет новых случаев COVID-19

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Витебской области нет новых случаев COVID-19. Об этом по итогам сегодняшнего заседания областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает газета "Витьбичи".

Как проинформировал заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович, за сутки новых случаев COVID-19 на территории области не установлено. Есть предварительно положительные результаты анализов, которые находятся в работе. Они перепроверяются. Случаев смертей от инфекции тоже нет. Выписаны после завершения лечения от пневмонии обычной этиологии (вирусной, бактериальной) 75 человек.

В целом по Витебской области прирост заболеваемости респираторными инфекциями к прошлой неделе составил 13,7% (по Витебску - 16,9%). В половине регионов идет его снижение.

Главный государственный санитарный врач Витебской области Владимир Синкевич добавил, что санслужба продолжает работу по выявлению не только контактных лиц заболевших, но и по разрыву механизма передачи инфекции. Речь идет о контроле за соблюдением противоэпидемических правил в местах с массовым пребыванием людей: торговых объектах, почтовых отделениях и т.д. Так, на железнодорожном и автовокзалах 3 апреля провели дезинфекцию. Вечером у находящихся там людей измеряли температуру. Точечные противоэпидемические мероприятия проводятся на объектах, где регистрировались факты заболевания COVID-19.-0-