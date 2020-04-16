В Витебской области зафиксировано 1092 случая коронавируса

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Число зараженных СОVID-19 в Витебской области составляет 1092 человека, заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, тенденция прироста зараженных по стране сохраняется примерно в тех же темпах, что и раньше. Это примерно 500 человек в сутки. "В Витебской области на сегодняшний день выявлено 1092 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из положительных моментов мы видим в регионе существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями. Ситуация с острыми респираторными инфекциями также идет на спад", - отметил Владимир Караник.

Он акцентировал внимание на том, что в Витебской области совпали два пика - подъем заболеваемости коронавирусом и респираторными вирусными инфекциями, осложеннными пневмониями. "Два неблагоприятных фактора увеличили количество пациентов с воспалительными заболеваниями дыхательной системы. Это потребовало более активных действий по локализации очага. Надеемся, что в ближайшие недели будем видеть устойчивое снижение заболеваемости респираторными инфекциями и пневмониями в регионе", - добавил министр.-0-