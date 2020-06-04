В Витебской области запрет на лов рыбы снимут с 9 июня

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Рыболовы Витебской области с 9 июня снова могут ловить рыбу после нерестового запрета, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

В рыболовных угодьях разрешается использовать маломерные суда для любительского рыболовства, а также нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки, спиннинги, кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы. Однако при лове рыбы на снастях общее количество крючков не должно превышать пяти штук на рыболова. Запрещается использовать двойные и тройные крючки без блесны, естественной или искусственной приманки, ловить рыбу с судов в темное время суток. Тем не менее ловля сома в Беларуси продолжает быть под запретом до 1 июля.

За нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 20 базовых величин (1 БВ - Br27). За незаконную добычу рыбы можно получить штраф в размере от 20 до 50 базовых величин, также нужно будет возместить вред, причиненный окружающей среде. Уголовная ответственность наступает за нанесение вреда в размере 100 и более базовых величин.

Вячеслав Солдатов добавил, что в Витебской области три озера - Плав и Лосвидо Городокского района и Обстерно Миорского района - перестали быть в аренде. Теперь здесь можно рыбачить бесплатно с соблюдением всех установленных законом правил ловли.-0-