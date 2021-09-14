В Витебской области засеяно больше трети площадей под озимые культуры

14 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области начался сев урожая 2022 года - посеяно более 78 тыс. га озимых культур из запланированных 300 тыс. га. Об этом на внеочередном заседании облисполкома сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Егоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Посевная кампания на урожай будущего года началась во всех районах области. Площади под озимые культуры в Витебской области в этом году будут увеличены минимум на 50%: они займут на 100 тыс. га больше и их общая площадь составит минимум 300 тыс. га. "В этом году урожайность озимых культур составила немногим более 30 ц/га. К уровню прошлого года потери составили всего 1 ц/га. Урожайность яровых составила в среднем по области 20 ц/га, тогда как в прошлом году сжали более 30 ц/га", - отметил Сергей Егоров. Проанализировав результаты уборочной кампании 2021 года, облисполком принял решение значительно увеличить озимый клин, чтобы в следующем году восполнить недобор яровых.

Руководитель облсельхозпрода также рассказал, что в ближайшие дни будет выполнен госзаказ. "Витебская область должна сдать 130 тыс. т зерна, из которых 120 тыс. т необходимо сдать на хлебоперерабатывающие предприятия области и остальное - на Минский комбинат хлебопродуктов. Остаются считанные тысячи тонн - около 5-6% от доведенного объема. Причина заключается в неблагоприятных погодных условиях, какие-то районы не получили нужный объем зерна продовольственного качества, поэтому сейчас идет активный обмен между хозяйствами, замена культур. И до 20 сентября мы выполним госзаказ на 100%", - подчеркнул Сергей Егоров.

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