16 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области завершается подготовка теплоисточников к отопительному сезону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома.

Паспорта готовности к работе в межсезонный период получили 477 котельных системы ЖКХ региона, или 94,3%. Работы по остальным объектам активно ведутся. Установленный срок их завершения - до 30 сентября, однако в области намерены справиться раньше.

В стадии пусконаладки сейчас ведутся работы на котельных в агрогородке Бабиничи Оршанского района, Браславе и Шумилино, где выполнялась реконструкция теплоисточников с установкой котлов на древесном топливе. Заменено неэффективное оборудование на двух котельных в Орше и одной в Докшицах.

В настоящее время продолжаются плановый ремонт и замена тепловых сетей с преимущественным использованием предварительно изолированных труб (заменено 50 км, или 77% к заданию). Ведется также накопление местных видов топлива. По последним данным, объем запасов дров и щепы составляет 350 тыс. куб.м (87,4% к плану), торфа - 8 тыс. т. Котельные и мини-ТЭЦ, использующие местные виды топлива, оснащены площадками и навесами для сушки и хранения твердого топлива. Где есть необходимость, оборудуются дополнительные места для хранения.

Во время подготовки жилищного фонда в области также были отремонтированы около 5,8 тыс. тепловых пунктов, системы отопления 6,5 тыс. домов, выполнен ремонт кровель общей площадью 78 тыс. кв.м (98%) и стыков панелей общей протяженностью 36,9 тыс. пог.м (96%). Продолжаются подготовительные работы на объектах водоснабжения и водоотведения.-0-