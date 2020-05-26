В Витебской области завершается сев кукурузы

26 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области завершают сев кукурузы, однолетних трав и поздних яровых зерновых - гречихи и проса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

На утро 26 мая в регионе посеяно 99,5 тыс. га кукурузы (на 20 тыс. га больше уровня 2019 года), или 83% от плана. Практически справились с этим пластом работ в Докшицком, Толочинском и Чашникском районах. Полностью завершить сев данной культуры в регионе планируют до конца мая. Площадь посеянных однолетних трав составляет 22,4 тыс. га (85,6% к плану), гречихи - 263 га (86,7%). Посевы проса на зерно в этом году в северном регионе достигли 1,8 тыс. га, что в 4,5 раза превышает задание Минсельхозпрода и обусловлено рациональным подходом к использованию свободной пашни.

По словам специалистов, на этой неделе труженики села области приступили к заготовке кормов. Первыми в эту работу включились хозяйства Дубровенского, Толочинского, Шарковщинского и Витебского районов. В основном пока ведется уборка сурепицы на силос и кулисных посевов в полимерную упаковку. Проводится и комплекс уходовых работ: химпрополка яровых зерновых, крестоцветных, кукурузы и льна, а также мероприятия, направленные на борьбу с вредителями и болезнями растений.-0-