В Витебской области завершается теребление льна

3 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области намерены завершить теребление льна в течение одного-двух дней, сообщили корреспонденту БЕЛТА в объединении "Витоблленпром".

Всего в самом северном регионе страны в этом году было посеяно 15 тыс. га данной культуры в Бешенковичском, Верхнедвинском, Глубокском, Докшицком, Дубровенском, Лиозненском, Миорском, Оршанском, Поставском и Толочинском районах. Около 10% посевов (почти 1,5 тыс. га) погибло в весенне-летний период из-за засухи. В настоящее время на основной площади, подлежащей уборке, завершено теребление льна (небольшие участки остались в Поставском, Бешенковичском и Миорском районах), труженики села повсеместно активно приступают к заготовке сырья.

Всего на утро 3 сентября в области поднято 5,9 тыс. га льна, или 44% площадей. Заготовлено 14,5 тыс. т льнотресты со средней урожайностью 32 ц/га и средним показателем качества 0,87. В лидерах по урожайности в нынешнем году Дубровенский льнозавод, работники которого собирают на полях предприятия более 40 ц/га льнотресты. Здесь же сложился и самый высокий показатель качества заготавливаемого сырья: средний номер льнотресты составляет 1,03.

В целом на данный момент ситуация по заготовке льнотресты складывается благоприятно, темпы уборки культуры превышают прошлогодние. Полностью завершить этот вид сельхозработ в регионе планируют к концу сентября.-0-