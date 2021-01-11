В витебской школе открылся переоснащенный благодаря Минобразования компьютерный класс

11 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В средней школе №29 Витебска появилось 13 новых компьютеров, подаренных Министерством образования для переоснащения кабинета информатики, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые комплекты компьютеров более современные и скоростные. Ребята уже успели поработать на них и отметили разницу в мощности по сравнению со старыми. "Мы заканчиваем изучать основы алгоритмизации и программирования. У нас сейчас идет работа в компьютерной графике. И мы уже видим, насколько быстрее и без рывков движутся анимированные рисунки. На этих компьютерах сможем задействовать облачные технологии в обучении", - рассказала учитель информатики Татьяна Кривошей.

Переоснащение компьютерных классов назрело давно: в школе их два, пока обновился один. Сертификат на комплекты компьютеров директору школы Ольге Розновской вручил глава администрации Октябрьского района Витебска Юрий Панфилов. "Современные технологии в образовании очень важны, так как они позволяют выпускникам легко ориентироваться в быстро меняющемся цифровом мире", - подчеркнул Юрий Панфилов.

Новые компьютеры передали в школу неслучайно. В год 80-летия это весомый подарок. Показатели в олимпиадном движении и спорте учеников школы достаточно высокие. Здесь есть специализированные футбольные классы, где собраны ученики не только из Витебской области, но и из других регионов. Юные спортсмены, приехавшие из других городов, чтобы наравне с учебой осваивать технику игры, живут в гостинице Витебского центрального спортивного комплекса. Близость школы к спортивному объекту позволяет совмещать плотный график тренировок с учебой. И будущие звезды футбола не уступают своим сверстникам в академических достижениях. А их педагоги не пропускают ни одного матча с участием своих воспитанников.

Говоря об оснащенности учреждений образования Октябрьского района Витебска, глава администрации отметил, что в 2020 году на приобретение компьютерной техники затратили около Br80 тыс. бюджетных средств. Всего же в школы Витебской области Министерство образования передало 500 новых компьютеров.-0-