В Витебском госуниверситете планируют открыть школу будущих офицеров

16 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова в этом учебном году собираются открыть школу будущих офицеров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Набирать в школу будущих офицеров будут учащихся 8-11-х классов. В ней школьники смогут приобрести знания и умения в области общевойсковой подготовки, изучить образцы стрелкового оружия, гранатометов, боевых машин. Также парням помогут овладеть основами тактики действий солдата в бою, узнать, с чем может столкнуться курсант в процессе обучения в высшем военном учебном заведении в первые месяцы службы и занятий на полигоне.

В школе будут работать опытные офицеры - преподаватели военной кафедры университета. Срок обучения составит семь месяцев, по окончании учащиеся получат сертификаты.

В ВГУ имени П.М. Машерова ежегодно набирают школы юных криминалистов, программистов, журналистов, любителей иностранных языков и по другим специальностям. Они призваны научить юношей и девушек основам профессии и помочь в ее выборе.

Военная кафедра в Витебском госуниверситете работает с 2007 года. Она является структурным подразделением вуза и проводит обучение студентов по программам подготовки младших командиров (сержантов) и офицеров запаса. В конце второго этапа обучения проводится итоговая практика в воинских частях Вооруженных Сил Беларуси.-0-