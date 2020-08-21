В Витебском ГПЛХО на проектную мощность вышли две новые деревообрабатывающие линии

21 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО) на проектную мощность вышли две новые деревообрататывающие линии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в объединении.

Технологическое оборудование, установленное в Бешенковичском и Шумилинском лесхозах, было запущено в июле. В Бешенковичском лесхозе ввели в строй высокопроизводительную линию Mebor для переработки крупного пиловочника диаметром от 45 см до 110 см. Оборудование мощностью 900 куб.м пилопродукции в месяц позволяет перерабатывать сырье как хвойных, так и лиственных пород деревьев. Это особенно важно для лесохозяйственного учреждения, так как на его территории преобладают лиственные леса. В Шумилинском лесхозе установлена линия Walter. С ее запуском объем выхода продукции увеличился в три раза - до 600 куб.м пиломатериалов в месяц. На оборудовании перерабатывается в основном хвоя диаметром от 14 см до 25 см.

На продукцию обоих лесхозов заключены экспортные контракты, что улучшило их финансовую деятельность.

В лесхозах Витебского ГПЛХО работают 17 деревообрабатывающих цехов и один мастерский участок по переработке древесины. За 2019 год объединение существенно обновило и модернизировало парк оборудования. В частности, новые линии лесопиления введены в эксплуатацию в Богушевском, Ушачском и Толочинском лесхозах. Оборудование по окорке древесины установлено в 8 лесхозах, позиционное - в Дретунском, Поставском, Россонском и Верхнедвинском лесхозах.-0-