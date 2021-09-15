В Витебском и Дубровенском районах перезахоронят останки красноармейцев

15 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В двух районах Витебской области перезахоронят останки воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня церемония пройдет в агрогородке Зароново Витебского района. Завтра, 16 сентября, состоится перезахоронение останков пяти воинов Красной армии в агророгородке Буда Дубровенского района, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

В августе около деревни Новое Село Дубровенского района военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона обнаружили кости пяти воинов и медаль "За отвагу". Выяснилось, что медалью от 3 ноября 1943 года был награжден рядовой, командир отделения роты противотанковых ружей Михаил Никитович Шкуратов. Он родился в 1924 году в селе Черемички Топкинского района Кемеровской области (Россия). На фронт Михаила Шкуратова призвали 1 декабря 1942 года. За 10 месяцев службы в свои 19 лет он был дважды награжден медалью "За отвагу". Погиб в октябре 1943 года у деревни Новое Село.

В Витебской области поисковые работы проводятся постоянно, особенно в восточных районах. Здесь шли кровопролитные бои в конце 1943 года и особенно в 1944-м, когда началась наступательная операция по освобождению Беларуси "Багратион". В регионе более 1,5 тыс. захоронений, в которых покоятся свыше 400 тыс. советских солдат.-0-