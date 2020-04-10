В витебском микрорайоне во время экоакции высадят более сотни деревьев

10 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В витебском микрорайоне во время экологической кампании "Обустроим малую родину" сотрудники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 11 апреля высадят более сотни деревьев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облкомитете.

В населенных пунктах Витебской области за время экокампании уже посажено около 5 тыс. деревьев различных пород и более 1 тыс. кустарников. Участие в этом приняли горожане, представители органов власти, трудовых коллективов и общественные экологи.

"Также акция пройдет в витебском микрорайоне Медцентр. На бульваре появится более сотни берез, кленов, лип. Посадочный материал участникам мероприятия предоставит Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение", - отметили в облкомитете.

Экологическцю кампанию "Обустроим малую родину" впервые провели в 2018 году под знаком Года малой родины. В этом году акция посвящена 75-летию Великой Победы.

С активным участием жителей в 2019 году в населенных пунктах страны высажено более 500 тыс. деревьев - в три раза больше, чем в 2018-м. Также в 2019 году в порядок приведено 1,2 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков, обустроены 2883 придомовые территории, включая спортивные и игровые детские площадки, благоустроено 7665 мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и других памятных мест, обследовано 625 родников.-0-