В Витебском районе открыли памятный знак ветеранам и погибшим в годы войны местным жителям

2 июля, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Памятный знак уроженцам и жителям Зароновского сельсовета Витебского района, участвовавшим в Великой Отечественной войне, сегодня открыли на воинском захоронении в Зароново, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Витебского райисполкома Геннадий Сабынич

Во время церемонии открытия

Председатель Витебского райисполкома Геннадий Сабынич вручает юбилейную медаль руководителю комплексного народного музея "Гісторыя Заронаўскага краю" Людмиле Никитиной

Во время церемонии открытия

Краевед, руководитель комплексного народного музея "Гісторыя Заронаўскага краю" Людмила Никитина стала инициатором появления памятного знака. Он сделан в виде открытой книги, на нем размещены имена и фамилии 237 уроженцев Зароновского сельсовета, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Нашлось место и для 129 ветеранов. Некоторые из них возрождали родные места после войны.

Помощь в установке памятного знака также оказали профсоюзы и частные фирмы.

"Душа радуется, что сегодня реализовали проект, который задумали лет 20 назад, когда участвовали в белорусско-российской акции "Где погибли наши земляки, - сказала Людмила Никитина. - Нам удалось выяснить, что уроженцы нашего сельсовета погибли на территории Германии, России, Польши, Украины. Многие пали в первые годы войны, в партизанах и подполье, на фронтах. Благодаря поисковой работе удалось найти документы, которые раскрывают картину боев, героических подвигов".

Краевед недавно издала книгу "Зароново помнит". В ней собраны истории погибших уроженцев края, рассказы о жизни ветеранов. Многие жили уже вдалеке от малой родины. Также в издании перечислены деревни, которых уже нет на современной карте. "Книга создана для потомков, чтобы они помнили о своих предках", - добавила руководитель местного музея.

В ближайшее время книга поступит в Витебскую областную и районные библиотеки, будет храниться и в зароновском музее.

На воинском захоронении в Зароново покоятся более 8 тыс. человек. Это один из крупнейших мемориалов в Витебском районе. Здесь ежегодно проходят церемонии перезахоронения останков красноармейцев, найденных поисковиками в окрестностях.-0-

Фото Александра Хитрова