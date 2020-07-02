В Витебском районе открыли памятный знак ветеранам и погибшим в годы войны местным жителям

2 июля, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Памятный знак уроженцам и жителям Зароновского сельсовета Витебского района, участвовавшим в Великой Отечественной войне, сегодня открыли на воинском захоронении в Зароново, передает корреспондент БЕЛТА.
Краевед, руководитель комплексного народного музея "Гісторыя Заронаўскага краю" Людмила Никитина стала инициатором появления памятного знака. Он сделан в виде открытой книги, на нем размещены имена и фамилии 237 уроженцев Зароновского сельсовета, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Нашлось место и для 129 ветеранов. Некоторые из них возрождали родные места после войны.
Помощь в установке памятного знака также оказали профсоюзы и частные фирмы.
"Душа радуется, что сегодня реализовали проект, который задумали лет 20 назад, когда участвовали в белорусско-российской акции "Где погибли наши земляки, - сказала Людмила Никитина. - Нам удалось выяснить, что уроженцы нашего сельсовета погибли на территории Германии, России, Польши, Украины. Многие пали в первые годы войны, в партизанах и подполье, на фронтах. Благодаря поисковой работе удалось найти документы, которые раскрывают картину боев, героических подвигов".
Краевед недавно издала книгу "Зароново помнит". В ней собраны истории погибших уроженцев края, рассказы о жизни ветеранов. Многие жили уже вдалеке от малой родины. Также в издании перечислены деревни, которых уже нет на современной карте. "Книга создана для потомков, чтобы они помнили о своих предках", - добавила руководитель местного музея.
В ближайшее время книга поступит в Витебскую областную и районные библиотеки, будет храниться и в зароновском музее.
На воинском захоронении в Зароново покоятся более 8 тыс. человек. Это один из крупнейших мемориалов в Витебском районе. Здесь ежегодно проходят церемонии перезахоронения останков красноармейцев, найденных поисковиками в окрестностях.-0-
Фото Александра Хитрова