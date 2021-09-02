В Витебском районе пройдет молодежный водно-туристический фестиваль "Вита"

2 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. К участию в молодежном водно-туристическом фестивале "Вита", который пройдет 3-5 сентября на озере Шевино Витебского района, заявлено 10 молодежных команд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома.

Фестиваль, посвященный Году народного единства, пройдет под девизом "В единстве сильны!". Он проводится как для популяризации спорта и физкультуры, так и для пропаганды здорового образа жизни. "Это мероприятие направлено также на развитие молодежного туризма, в том числе региональных, республиканских и международных спортивных лагерей, туристических слетов, организацию свободного времени и укрепление здоровья студенческой и рабочей молодежи, вовлечение ее в занятия, полезные для здоровья", - отметили в горисполкоме.

В составе каждой команды отстаивать спортивную честь своего предприятия, организации или учреждения образования будут до 25 человек. Им предстоит показать высокие результаты, силу и ловкость в городках, ручном бильярде, уличном и баскетболе на воде, перетягивании каната в воде, фигурном вождении велосипеда по грунтовой местности, спортивном рыболовстве и на полосе препятствий, общая длина дистанции на которой составит 400 м. Также участников ждут шуточная водная эстафета и творческие конкурсы. По вечерам команды смогут отдохнуть и сбросить соревновательное напряжение на дискотеке.

Судейская команда будет строго следить за выполнением каждого конкурса, а за безопасностью на воде участников - работники МЧС. За пропуск какого-то из этапов участникам будут начисляться штрафные баллы. А, например, лучшего рыболова выберут по самой крупной рыбе. Победителя в общем зачете жюри определит по большему числу занятый первых мест в спортивной и конкурсной программах.-0-