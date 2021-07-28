В Витебском районе спасли застрявшего на вышке связи аиста

28 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Спасатели вызволили аиста, который застрял на 40-метровой вышке связи в Витебском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном УМЧС.

27 июля в 12.51 в центр оперативного управления МЧС поступило сообщение о том, что в деревне Савченки Витебского района на башне связи застрял аист. По словам очевидцев, птица находилась на высоте 40 м продолжительное время и самостоятельно выбраться из конструкции не могла, поэтому они и обратились за помощью в службу МЧС.

"Когда мы прибыли к месту вызова, нас ожидали местные жители, обнаружившие пернатого. Не теряя времени, я со старшим спасателем отделения поисково-спасательных работ и пожаротушения Александром Селивановым приступили к спасению птицы. Надев альпинистское снаряжение, мы поднялись на башню на высоту примерно около 40 м от земли. Здесь увидели аиста, который зацепился крылом за конструкцию антенны. Аккуратно освободив крыло птицы, мы поместили ее в рюкзак, а затем с помощью спасательной веревки спустили вниз", - рассказал начальник дежурной смены ЦОУ ПАСО "Витязь" Максим Гриновецкий.

В это же время заместитель начальника по оперативно-тактической работе Витебского РОЧС Юрий Суравне связался с руководством Витебского зоопарка, после чего было принято решение доставить раненую птицу туда для оказания необходимой помощи.-0-