В Витебском районе стартует областной туристический слет учащихся

25 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебском районе стартует областной туристический слет с соревновательной программой для учащихся, в котором примут участие более 200 мальчиков и девочек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующий сектором туризма и спортивного ориентирования отдела туризма и краеведения Витебского областного дворца детей и молодежи Светлана Шорникова.

Турслет пройдет с 25 по 27 мая в деревне Малые Летцы на озере Шевино. "В соревнованиях примут участие сборные команды учащихся районов и городов Витебской области в двух возрастных группах. В средней группе заявлены ребята 2007-2009 годов рождения, в старшей - 2003-2006 годов. Всего на турслете будет 12 команд, а это более 200 человек. Программа мероприятия насыщенная и продлиться три дня", - рассказала Светлана Шорникова.

Ребятам предстоит показать свои знания и навыки во многих дисциплинах, а также проявить выдержку, силу и командный дух. Они будут соревноваться в велоориентировании, двухэтапной эстафете. Участники турслета преодолеют короткую дистанцию в технике пешего туризма. Также им будет необходимо справиться с полосой препятствий, в которой предусмотрены элементы триала, в технике велосипедного туризма. Пройдут и соревнования на воде. Помимо этого, юных туристов ждет творческая программа: им нужно будет представить креативную визитку своей команды, поучаствовать в конкурсе краеведов, представить и защитить газету "Будни слета", а также продемонстрировать туристские навыки бытового самообслуживания на природе.

Ребята в полной мере ощутят романтику туристических походов, когда можно слиться с природой и испытать себя на прочность, а на закате, сидя у костра, с друзьями петь песни под гитару.-0-