В Витебском районе стартуют республиканские соревнования спасателей по многоборью

17 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С 17 по 19 февраля в Витебском районе в природных условиях пройдут масштабные республиканские соревнования по многоборью среди спасателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В течение трех дней спасатели со всей страны поборются за звание лучших в масштабных республиканских соревнованиях по многоборью "Поисково-спасательные работы в природной среде". "В турнире участвуют девять команд. За три дня им предстоит пройти 60 км", - рассказали в УМЧС.

На дистанции мужчин ждет 50 этапов. Проходить испытания придется даже ночью. Все задания непосредственно связаны с решением профессиональных задач работников МЧС. В соревнованиях задействуют инженерную и специальную технику, авиацию МЧС Беларуси.

Старт соревнованиям, которые для простого зрителя вполне могут показаться профессиональными учениями, будет дан в витебском микрорайоне Руба. На пути к финишу, который намечен на 19 февраля в деревне Зуи Витебского района, спасателям будет нужно показать выдержку, неутомимость, волю к победе. Сила и ловкость им понадобятся, например, в преодолении карьера. А вот в спасении человека, по заданию конкурса собирающегося прыгнуть с моста в реку, необходимо будет проявить навыки тонкого психолога и дипломата.

Сильнейшую команду соревнований определит компетентная судейская коллегия по итогам прохождения всех этапов.-0-