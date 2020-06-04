В Витебском районе тестируют новые пресс-подборщики

4 июня, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Аграрии Витебского района тестируют новые пресс-подборщики для АПК области, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник производственного участка "Вымно" УП "Рудаково" Михаил Дудник отметил, что техника гродненской компании себя хорошо показывает. "Доверил новый пресс-подборщик опытному механизатору. У него в кабине находится планшет, на котором он видит все процессы или какие-то неисправности, чтобы вовремя исправить", - отметил руководитель участка.

Михаил Дудник

В модели пресс-подборщика используется технология "пленка на пленку" - обмотка рулона идет в прессовальной камере. Пленка скрепляет рулон во время его прохождения от пресс-подборщика к обмоточному столу, что устраняет необходимость обвязывания шпагатом или сетью. Аграрии добавили, что раньше в день на старой технике можно было заготовить 50-70 рулонов с травой, а на этой - 250-300.

"Путь к хорошему молоку идет с заготовки трав. Сейчас собираем протеиновый корм, с витаминами и белками для телят. Многое зависит от погоды, ловим момент, чтобы все успеть. Сегодня планируем собрать трав с 25 га", - добавил Михаил Дудник.

Возможно, после успешного тестирования техники в сельхозпредприятия северного региона поступят еще несколько пресс-подборщиков гродненской фирмы. Всего в области в этом году планируют закупить около 60 современных пресс-подборщиков.

Аграрии региона в нынешнем году планируют заготовить 134,3 тыс. т сена, почти 2,3 млн т сенажа и 2 млн т силоса. Площадь первого укоса составит 240 тыс. га. Сразу их заготовку начали отдельные хозяйства по югу Витебской области.-0-