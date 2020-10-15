В Витебском районе восстановили старинное еврейское кладбище

15 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе реконструировали старинное еврейское кладбище, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Витебского райисполкома Жанна Черкунова.

Кладбище находится в поселке Яновичи, в котором более 350 лет назад поселилась еврейская община. Считается, что кладбищу примерно столько же лет. Здесь хоронили людей разного статуса - раввинов, ремесленников и т.д. При восстановлении погоста из земли подняли более 240 надгробных камней с надписями на древнем иврите, по которым исследователи и энтузиасты смогут восстановить историю городского поселка, а потомки выходцев из местных краев - приезжать в поисках могил предков.

Инициатором восстановления кладбища выступил профессор, доктор медицинских наук Борис Менделевич (Россия) после посещения кладбища в 2018 году. Из архивных данных он узнал, что здесь покоятся его предки. На момент визита погост представлял собой поле с вросшими в землю могильными плитами. Поддержку в реализации доброго начинания мужчине оказали райисполком, Витебская городская еврейская община и Яновичский сельсовет.

"Это место для многих евреев станет памятным, символом интернациональной дружбы между нашими народами, а также будет способствовать развитию туристической привлекательности района, ведь сегодня некропольный туризм становится все более популярным во всем мире", - отметила Жанна Черкунова.

Церемония открытия старинного кладбища состоится сегодня с участием всех, кто внес вклад в его восстановление, а также представителей местных органов власти и еврейской диаспоры.-0-