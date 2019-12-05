В Витебском технологическом университете разработали инновационную экипировку для юных биатлонистов

5 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском государственном технологическом университете разработали инновационную экипировку для юных биатлонистов, сообщила корреспонденту БЕЛТА доцент кафедры "Конструирование и технология одежды и обуви" вуза, кандидат технических наук Дарья Панкевич.

Работа выполняется в соответствии с государственной программой развития биатлона в Беларуси коллективом ученых, технологов и студентов на кафедре "Конструирование и технология одежды и обуви". На данном этапе создан лыжный костюм и головной убор для биатлонистов.

Одна из основных особенностей разработки - использование мембранных материалов, пояснила Дарья Панкевич. Они защищают от ветра, непромокаемы, при этом позволяют выводить из-под одежды лишнюю влагу, что особенно актуально для спортсменов. Кроме того, конструкция головного убора обеспечивает плотное прилегание к лицу, тем самым оберегая его от холода, ветра и атмосферных осадков. Сейчас создан опытный образец костюма, готовится комплект конструкторско-технологической документации для последующего внедрения разработки в производство на предприятии "Ильвада", являющемся резидентом научно-технологического парка ВГТУ.

Также учеными кафедры создан "костюм-поплавок". Изделие позволяет человеку удерживаться на поверхности воды около 3 минут, которые он сможет использовать для спасения. Такой эффект достигается благодаря использованию в конструкции элементов повышенной плавучести, а также непроницаемой для влаги ткани. Это специальный вспененный полимерный материал, который небольшими участками распределен равномерно по костюму. По замыслу разработчиков, изделие будет востребовано любителями активного образа жизни для отдыха на природе, придется по душе поклонникам зимней рыбалки.-0-